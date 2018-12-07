بتغريدة.. وزير خارجية البحرين يتساءل عن حزب الله وحفر الأنفاق

نشر الخميس ، 06 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف وزير الخارجية البحريني حزب الله اللبناني بـ"الإرهابي"، الخميس، متسائلا عن مدى "التهديد" الذي يتسبب فيه الحزب بشأن بلده.

وتساءل وزير الخارجية البحريني، في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع "تويتر"، قائلا: "أليس قيام حزب الله الإرهابي بحفر الأنفاق عبر حدود لبنان هو تهديد صريح لاستقرار لبنان وهو شريك الحكم فيه؟".

وأضاف وزير الخارجية البحريني: "من يتحمل المسؤولية حين تأخذ الدول المجاورة على عاتقها مهمة التخلص من هذا الخطر الذي يهددها؟".

وجاءت تغريدة وزير الخارجية البحريني بعدما زار رئيس بعثة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول، يرافقه فريق تقني، موقعاً بالقرب من المطلة في شمال إسرائيل، الخميس، حيث اكتشف الجيش الإسرائيلي نفقاً بالقرب من الخط الأزرق.

وذكرت اليونيفيل أنها بناء على التفتيش فهي "تستطيع أن تؤكد وجود نفق في الموقع"، حسبما نقلت عبر موقعها الإلكتروني.

وأعلنت اليونيفيل أنها "منخرطة الآن مع الأطراف للقيام بإجراءات متابعة عاجلة"، مضيفة أنه "من المهم جداً تحديد الصورة الكاملة لهذا الحدث الخطير"، لافتة إلى أنها سترسل "نتائجها الأولية إلى السلطات المختصة في لبنان".

وعلَّق وزير الخارجية البحريني، قائلا إن "القوات الدولية تشهد بأنه تهديد خطير، والدولة اللبنانية لا تعلق"، حسب تعبيره.