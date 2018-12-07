اليونيفيل تعلن وجود نفق قرب الخط الأزرق في إسرائيل

نشر الخميس ، 06 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- زار رئيس بعثة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول، يرافقه فريق تقني، موقعاً بالقرب من المطلة في شمال إسرائيل، الخميس، حيث اكتشف الجيش الإسرائيلي نفقاً بالقرب من الخط الأزرق.

وذكرت اليونيفيل أنها بناء على التفتيش فهي "تستطيع أن تؤكد وجود نفق في الموقع"، حسبما نقلت عبر موقعها الإلكتروني.

وأعلنت اليونيفيل أنها "منخرطة الآن مع الأطراف للقيام بإجراءات متابعة عاجلة"، مضيفة أنه "من المهم جداً تحديد الصورة الكاملة لهذا الحدث الخطير"، لافتة إلى أنها سترسل "نتائجها الأولية إلى السلطات المختصة في لبنان".