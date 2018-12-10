دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، على حدوث تغييرات وتطورات في علاقات إسرائيل مع دول عربية، زاعما أن قادة عرب أبلغوه بأنهم لا يريدون رهن التطبيع مع إسرائيل بنزوات الفلسطينيين، على حد تعبيره.

وقال نتنياهو، في مؤتمر بوزارة الخارجية الإسرائيلية: "نرى وحدة مصالح مع العالم العربي وهذا يفتح فرصا جديدة"، وأضاف: "الزعماء العرب الذين ألقاهم يقولون لي: لدينا مصالح أمنية واقتصادية ونريد أن ننعم بثمار التقدم وألا نرهن التطبيع مع إسرائيل بنزوات الفلسطينيين".

كما أعلن نتنياهو أن السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان وافق على السماح لطائرات شركة "إل-عال" الإسرائيلية بالتحليق فوق سلطنة عُمان. وقال نتنياهو: "في الوقت الحالي يمكننا التحليق فوق مصر وتشاد وعلى ما يبدو فوق السودان. هذا هو إنجاز غير مسبوق"، وفقا لما نقلته حسابات وزارة الخارجية الإسرائيلية بالعربي على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وصول أول طائرة من الهند إلى إسرائيل عبر أجواء السعودية

وأشار نتنياهو إلى أنه أصبح هناك رحلات لشركة الطيران الهندية بين نيودلهي وتل أبيب تمر عبر الأجواء السعودية، وقال إنه "قريبا سيكون هناك رحلات" بين تل أبيب ومومباي مدتها أقصر من الرحلة بين تل أبيب ولندن، مشيرا على ما يبدو إلى رحلات شركة "إل -عال" التي ستحتاج إلى السماح لها بالمرور فوق عمان والسعودية لتقصير زمن الرحلة.