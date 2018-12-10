وزير العدل التركي: قضية خاشقجي اكتسبت بعدا دوليا بقيادة أردوغان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN-- أعلن وزير العدل التركي عبد الحميد غُل، الإثنين، أن بلاده "استكملت جميع أنواع الاستعدادات القانونية والتقنية اللازمة، لنقل قضية مقتل جمال خاشقجي، إلى المحافل الدولية، في ضوء الموقف السعودي".

وقال وزير العدل التركي إنه "اكتسبت القضية بُعدًا دوليًا بقيادة رئيس الجمهورية (رجب طيب أردوغان)، الذي صرّح بضرورة إكساب الملف بُعدًا دوليًا".

جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية، حيث أدلى بتلك التصريحات وزير العدل التركي للصحفيين عقب افتتاحه مركزًا لتدريب الموظفين الحكوميين في العاصمة التركية أنقرة.

ويعتبر وزير العدل التركي أن "جريمة قتل خاشقجي، اعتداء صارخ على الحق في الحياة؛ إضافة إلى أنها جريمة قتل وحشية لا يمكن التغطية عليها".

وذكَّر الوزير التركي، بتصريحات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، الأحد، أن بلاده لن تسلم تركيا مواطنين متهمين بالتورط في جريمة قتل خاشقجي، ثم قال: "قدمت السعودية بادئ ذي بدء تصريحات متناقضة (حول مقتل خاشقجي) ولكن إصرار تركيا، كشف تفاصيل هذه الحادثة بوضوح".

وشدد على "مشروعية" المطالب التركية، و"انسجامها" مع القانون الدولي، موضحا: "نؤكّد مجددًا على مطالبنا القانونية في الوقت الذي يجب على الجانب السعودي أن يكون بناءً وعنصرًا مساعدًا، لكننا لم نشهد مثل هذا التعاون منهم، وعليه؛ سنحاول أن نصل إلى نتيجة في هذه القضية بالتعاون مع المجتمع الدولي"، حسب تعبيره.