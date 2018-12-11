آخر تطورات "درع الشمال".. "صوت الأنفاق" ومكالمة بوتين ونتنياهو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف الجيش الإسرائيلي آخر تطورات عملية "درع الشمال" التي أطلقها الأسبوع الماضي ضد "أنفاق حزب الله" اللبناني.

وفي حسابه على موقع "تويتر"، نشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مقطعا صوتيا بشأن آخر التطورات، الإثنين، وقال: "هكذا تسمع أصوات حفر مخربي حزب الله للأنفاق الهجومية لتخرق الحدود الإسرائيلية - هم يحفرون وينفقون الأموال الطائلة، ونحن نكشفها وندمرها الى غير رجعة".

كما كشف أدرعي عن مكالمة أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، موضحا أنه بعد المكالمة بين الجانبين و"متابعة للاتفاق بينهما ستغادر ظهر غد (الثلاثاء) إلى موسكو بعثة عسكرية تضم ضباط كبار برئاسة رئيس هيئة العمليات، حيث سيلتقي أعضاء البعثة خلال زيارتهم التي ستستغرق يومًا مع نظرائهم في الجيش الروسي لاطلاعهم عن حملة درع الشمال ومواضيع عملياتية أخرى".