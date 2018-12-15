تغريدة جديدة للسويدان عن خاشقجي.. ومغردون: تحامل على السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر الداعية الإسلامي الكويتي، طارق السويدان الذي يعتبر أحد وجوه جماعة الإخوان المسلمين في الخليج، تغريدة جديدة حول مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، بقنصلية بلاده مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، متسائلا عن الفرق بين مواقف الدول العربية وتلك الغربية.

وقال السويدان في تغريدته: "لماذا؟ لماذا مواقف الدول الغربية في قضية جمال خاشقجي أفضل من مواقف جميع الدول العربية؟!" حيث نالت هذه التغريدة نحو 7 آلاف تفاعل منذ نشرها مساء الجمعة، وفيما يلي نستعرض لكم عددا من الردود والتعليقات التي خلفها نشطاء:

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام القليلة الماضية تغريدة للسويدان، الذي يعتبر أحد وجوه جماعة الإخوان المسلمين في الخليج، والتي دعا فيها على من أمر أو شارك أو تستر على قتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي.

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ويذكر أن السويدان أثار بعد تنحيته عن إدارة قناة الرسالة من قبل الأمير السعودي، الوليد بن طلال ضجة بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب دعمه لجماعة الإخوان المسلمين، حيث قال الأمير في تغريدة له العام 2013: "لا مكان لأي إخواني في مجموعتنا، مرفق اقالة الإخواني طارق السويدان، الذي اعترف بانتمائه للحركة الإخوانية الإرهابية"

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