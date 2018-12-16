قرقاش يرد على تصريح وزير ألماني سابق حول أزمة قطر وقربه من تدخل عسكري

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، على تصريحات أدلى بها وزير ألماني سابق خلال منتدى الدوحة حول الأزمة الخليجية وأنها لم تكن بعيدة عن تدخل عسكري، مؤكدا أن ذلك غير صحيح.

جاء ذلك في تغريدة لقرقاش على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "تصريح سيغمار غابرييل الوزير الألماني السابق في منتدى الدوحة ان المنطقة في أزمة قطر لم تكن بعيدة عن تدخل عسكري غير صحيحة وتجانب الواقع، قرار الدول الأربع اتخذ بناء على دعم قطر للتطرف والتدخل في شؤونها، آنذاك قابلت غابرييل في برلين وكان متفهما لأسباب الأزمة".

وفي الشأن القطري قال قرقاش في سلسلة من التغريدات، السبت: "من الواضح ان النظام القطري يدرك ان مواطنيه يرون في انقطاعهم عن المحيط الخليجي أزمة وجودية كبرى ووضع غير طبيعي، ومن هنا تأتي محاولات الدوحة اليائسة لصلح ’حب الخشوم‘ دون معالجة الأسباب الحقيقية للخلاف".

01:51 قرقاش يرد على سؤال لـCNN عن إمكانية تصاعد أزمة قطر إلى مواجهة عسكرية

وتابع قائلا: "ولعلنا لا نضيف جديدا حين نشير إلى ان المحاولات المستميتة لتوسل الحلول عبر العواصم الغربية لم تنجح ولم تكن في حد ذاتها سياسة مقنعة، ومع هذا تستمر الدوحة تحت الحماية التركية والايرانية في العمل ضمن نفس النسق اليائس.. وفي مسلسل الأخطاء القطرية الذي عمّق أزمتها الاستهداف الخبيث ضد السعودية مؤخرا والدور المحرض على الرياض مع تركيا وفي الدوائر الغربية والمنظمات الدولية، فالجهود التي تبذل خلف الأبواب الموصدة تتسرب أخبارها بأسرع مما تتوقع الدوحة".

ويذكر أن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد افتتح منتدى الدوحة الذي يستضيف عددا من الشخصيات الدولية في مقدمتها وزير خارجية إيران، جواد ظريف ونظيره التركي، مولود جاويش أوغلو، وتستمر فعالياته إلى الأحد.