دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت مملكة البحرين "تضامنها التام" مع المملكة العربية السعودية في "موقفها تجاه ما صدر مؤخراً" من مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وعلقت البحرين في بيان نشرته وزارة خارجيتها، الإثنين، على موقف مجلس الشيوخ الأمريكي، معتبرة أنه "يستند إلى ادعاءات غير صحيحة ويعد تدخلاً مرفوضا في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية، ويسيء إلى علاقات الولايات المتحدة الأمريكية الاستراتيجية و القوية مع دول المنطقة".

وجددت مملكة البحرين "عميق تقديرها للجهود الكبيرة والإسهامات الدؤوبة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العريية السعودية، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في إرساء الأمن والسلام وتعزيز التنمية في مختلف دول العالم، ومواصلة الدور القيادي التاريخي الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية على كافة الأصعدة العربية والإسلامية والدولية، بما اختصها الله تعالى من مكانة رفيعة وهيأ لها من قيادة حكيمة وبما تمثله من ثقل سياسي واقتصادي، جعلها الركيزة الأهم لتحقيق الاستقرار الشامل في المنطقة وفي العالم أجمع، والداعم الأقوى للجهود الرامية لمكافحة الإرهاب بكل صوره وأشكاله والتصدي بقوة لداعميه ومموليه"، حسب نص البيان.

وأشادت البحرين بـ"المواقف المسؤولة والجهود الكبيرة" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متحدثة عن "مبادراته المتواصلة في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والسلام في المنطقة، والتزامه بالعمل المشترك مع الحلفاء بما يعكس قوة ومتانة علاقات الصداقة والحرص المتبادل على تعزيز التحالف الاستراتيجي لضمان تجاوز كافة التحديات".