نشر الأربعاء ، 19 ديسمبر / كانون الأول 2018

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال داني دانون، سفير إسرائيل والممثل الدائم لدى الأمم المتحدة، إنه يحترم قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، لكنه يعرب عن قلقه بشأن الوضع الحالي هناك.

وأوضح دانون، في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك: "إنه قرار أمريكي وسنحترم أي قرار اتخذته الإدارة".

وأضاف السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة: "لدينا مخاوفنا بشأن سوريا، حول وجود القوات الإيرانية" هناك.

وتابع: "سنفعل كل ما هو ضروري لحماية شعبنا، بغض النظر عما إذا كان لديك قوات أمريكية، أو قوات روسية، أو أي دولة أخرى"، مضيفا: "سنواصل اتباع سياستنا بعدم السماح للإيرانيين ببناء قواعدهم بجوار حدودنا"، وفقا لتعبيره.