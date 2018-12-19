تغريدة من ترامب وترحيب روسي.. كل ما تريد معرفته بشأن انسحاب أمريكا من سوريا
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بوتيرة متسارعة تطورت الأحداث المتعلقة بانسحاب القوات الأمريكية من سوريا، وسط إعلان الرئيس دونالد ترامب عن "هزيمة" تنظيم داعش هناك بتغريدة نشرها عبر حسابه على موقع "تويتر"، فضلا عن ترحيب روسي بخطوة واشنطن.
CNN بالعربية ترصد التطورات:
أمريكا تستعد للانسحاب "الكامل" و "السريع" من سوريا
بتغريدة.. ترامب: هزمنا داعش في سوريا
مشاهد حصرية للدمار الذي خلفه قتال داعش بـ"هجين" السورية
البيت الأبيض عن القوات الأمريكية بسوريا: بدأنا في إعادتها إلى الوطن
البنتاغون: الحملة ضد داعش لم تنته.. والقوات الأمريكية بدأت العودة من سوريا
روسيا: سحب القوات الأمريكية من سوريا سيفتح آفاقا للتسوية السياسية
بعد تغريدة ترامب عن هزيمة داعش في سوريا.. وزير بريطاني يعارضه
الأكراد يراقبون الوضع عن كثب عقب تغريدة ترامب بشأن سوريا
شاهد أول تعليق من نتنياهو بشأن انسحاب أمريكا من سوريا
مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة عن قرار ترامب بشأن سوريا: أحترمه ولدينا مخاوف