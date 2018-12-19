أعلن الأمن العام الأردني الأربعاء، أنه لم يتلق أي شكوى من مواطن سعودي بشأن تعرضه للاعتداء والسلب، بعد تداول مقاطع فيديو لهذا الشخص جاء فيها أنه تعرض للاعتداء والسلب في الأردن، وأشار الأمن الأردني إلى أن السفارة السعودية في الأردن أكدت أن ال