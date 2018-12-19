الأكراد يراقبون الوضع عن كثب عقب تغريدة ترامب بشأن سوريا

(CNN)-- قال الدار خليل، وهو سياسي كردي بارز في سوريا، الأربعاء، إنهم يراقبون الوضع على الأرض عن كثب، في أعقاب تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن هزيمة تنظيم داعش في سوريا وإعلان البيت الأبيض عن بدء عودة القوات الأمريكية من هناك.

وأوضح خليل، وهو عضو اللجنة التنفيذية لحركة المجتمع الديمقراطي في سوريا، في تصريحاته لـCNN: "نحن نراقب الوضع عن كثب، وسوف يكون هناك إعلان رسمي مع أي تطورات".

وكان مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية قد قال لـCNN، الأربعاء، إن التخطيط جاري لسحب "كامل" و "سريع" للقوات الأمريكية من سوريا.