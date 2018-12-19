نشر الأربعاء ، 19 ديسمبر / كانون الأول 2018

(CNN)-- أعلنت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) دانا دبليو وايت، الأربعاء، أحدث المستجدات بشأن القوات الأمريكية المتواجدة في سوريا.

وأوضحت وايت أن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش "حرر الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم، لكن الحملة ضده لم تنته بعد".

وأضافت: "لقد بدأنا عملية عودة القوات الأمريكية إلى الوطن من سوريا، ونحن ننتقل إلى المرحلة التالية من الحملة".

وقالت إنه "لأسباب تتعلق بحماية القوة وأسباب تتعلق بالعمليات، فإننا لن نقدم المزيد من التفاصيل"، مضيفة أنه "سنواصل العمل مع شركائنا وحلفائنا لدحر تنظيم داعش أينما كان".