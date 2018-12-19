روسيا: سحب القوات الأمريكية من سوريا سيفتح آفاقا للتسوية السياسية

نشر الأربعاء ، 19 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، الأربعاء، أن سحب القوات الأمريكية من سوريا "سيفتح آفاقا للتسوية السياسية في هذا البلد"، حسب ما نقلته قناة "روسيا اليوم".

وبحسب القناة، فقد أعربت وزارة الخارجية الروسية عن قناعة موسكو بأن قرار واشنطن بسحب القوات "سيؤثر إيجابا على تشكيل اللجنة الدستورية السورية، وإيجابا أيضا على الوضع في منطقة التنف الحدودية. بين سوريا والأردن".

ورأت موسكو أن "الولايات المتحدة بدأت تدرك بأن معارضتها للجهود التي تبذلها الدول الضامنة لعملية أستانا (روسيا، تركيا، إيران) في سوريا تضر بالمصالح الأمريكية عينها"، حسب بيان الوزارة.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال، الأربعاء، عبر حسابه على موقع "تويتر": "لقد هزمنا داعش في سوريا، وهذا السبب الوحيد لوجود (القوات الأمريكية) هناك خلال رئاسة ترامب".

تأتي تغريدة ترامب بعدما قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية لشبكة CNN، الأربعاء، إنه يجري التخطيط حالياً لسحب القوات الأمريكية من سوريا "بشكل كامل" و"سريع".

وأضاف المسؤول أن القرار اتخذ من قبل ترامب الذي طالما أشار إلى رغبته في الخروج من سوريا.