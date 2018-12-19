بتغريدة.. ترامب: هزمنا داعش في سوريا

نشر الأربعاء ، 19 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إن بلاده هزمت تنظيم داعش في سوريا، محددا سبب بقاء القوات الأمريكية هناك.

وأوضح الرئيس الأمريكي، في حسابه على موقع "تويتر": "لقد هزمنا داعش في سوريا، وهذا السبب الوحيد لوجود (القوات الأمريكية) هناك خلال رئاسة ترامب".

تأتي تغريدة ترامب بعدما قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية لشبكة CNN، الأربعاء، إنه يجري التخطيط حالياً لسحب القوات الأمريكية من سوريا "بشكل كامل" و"سريع".

وأضاف المسؤول أن القرار اتخذ من قبل ترامب الذي طالما أشار إلى رغبته في الخروج من سوريا.