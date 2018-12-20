غراهام: القول إن داعش هُزم بسوريا هو "خبر مزيف"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال السيناتور ليندسي غراهام، إن القول بأننا ألحقنا الهزيمة بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش"، هو "خبر كاذب".

00:28 ليندسي غراهام لـCNN: طوفان تسونامي من مقاتلي داعش سيجتاح أمريكا.. والإيرانيون يرقصون بالشارع فرحا

جاء ذلك في كلمة لغراهام عقب إعلان نية انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، حيث قال: "لهؤلاء الذين يقولون إننا هزمنا داعش في سوريا، هذا تصريح غير صحيح، ألحق بهم الضرر وقللت قدراتهم وأعطي الرئيس كل التقدير لتغيير سياساتنا فيما يتعلق بقتالنا للتنظيم ولكنني لن اقبل بقول إنهم هزموا في سوريا أو العراق".

وتابع قائلا: "عدت للتو من أفغانستان ولم أنم منذ يومين وأقدر الفرصة التي اتيحت لي بزيارة قواتنا هناك والجلوس مع الجنرالات المتأكدين أن داعش لم يهزم في أفغانستان، وعليه فإن القول بأهم هزموا تصريح مبالغ فيه وهو خبر مزيف".

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، دانا وايت، قالت في تصريحات لها عقب إعلان الانسحاب: " "لقد بدأنا عملية عودة القوات الأمريكية إلى الوطن من سوريا، ونحن ننتقل إلى المرحلة التالية من الحملة"، مؤكدة على أن التحالف "حرر الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم، لكن الحملة ضده لم تنته بعد".