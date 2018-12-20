نتنياهو يتوعد إيران: سنواصل العمل بشكل صارم

نشر الخميس ، 20 ديسمبر / كانون الأول 2018

نتنياهو: الإيرانيون سيكونون أول من يفرح بتغيير النظام بطهران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيران، الخميس، في كلمة له نشر تفاصيلها عبر حسابه على موقع "تويتر".

وقال نتنياهو: "نواصل جهودنا الرامية إلى تحييد الأنفاق الإرهابية ونستخدم وسائل خاصة بغية تحييدها"، وفقا للفيديو المنشور عبر حسابه.

وأضاف نتنياهو: سنواصل العمل بشكل صارم جدا ضد المحاولات الإيرانية للتموضع في سوريا، وفي هاتين الساحتين لن نخفف من وتيرة جهودنا بل سنعززها؛ وأعلم أننا نقوم بذلك بدعم كامل من قبل الولايات المتحدة".