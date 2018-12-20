نشر الخميس ، 20 ديسمبر / كانون الأول 2018

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—كشف مسؤول بالإدارة الأمريكية إن القادة العسكريين في المنطقة والمسؤولين عن العمليات ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش"، أطلعوا على قرار الانسحاب من سوريا خلال الساعات الـ24 الماضية فقط.

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وأوضح المسؤول في تصريحات لـCNN: "يقوم القادة العسكريون في الو قت الحالي بمراجعة الخطط الضرورية لأوامر الانسحاب السريع المعطاة"، لافتا إلى أن "هذه الخطط من المفترض أن تكون جاهزة "نهاية الشهر الجاري".

وأضاف المسؤول أن إتمام الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من سوريا قد يستغرق أربعة أشهر باعتبار أحن هناك ضرورة "للتركيز على حماية القوات المتبقية على الأرض عند الانسحاب".

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، دانا وايت، قالت في تصريحات لها عقب إعلان الانسحاب: " "لقد بدأنا عملية عودة القوات الأمريكية إلى الوطن من سوريا، ونحن ننتقل إلى المرحلة التالية من الحملة"، مؤكدة على أن التحالف "حرر الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم، لكن الحملة ضده لم تنته بعد".