حكومة السودان: لم نكبح أو نعترض المظاهرات ولن نتهاون مع التخريب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال بشار جمعة، الناطق باسم الحكومة السودانية، إن حكومته لم تكبح أو تعترض المظاهرات التي خرجت في البلاد باعتبار أنها حق من الحقوق التي تتيح للأفراد التعبير عن أمور تعلمها الحكومة السودانية وتعمل على معالجتها.

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جاء ذلك في بيان للحكومة نقلته وكالة الأنباء السودانية الرسمية، حيث قال جمعة: "المظاهرات السلمية انحرفت عن مسارها وتحولت بفعل المندسين إلى نشاط تخريبي استهدف المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة بالحرق والتدمير ومهاجمة وحرق بعض مقار الشرطة".

وأضاف: "بعض الجهات السياسية برزت في محاولة لاستغلال هذه الأوضاع لزعزعة الأمن والاستقرار تحقيقاً لأجندتهم السياسية وهو الأمر الذي وضح جلياً في بياناتهم المنشورة.. التخريب والاعتداء على الممتلكات وإثارة الذعر والفوضى العامة أمر مرفوض ومستهجن ومخالف لصريح القانون، والحكومة لن تتسامح مع ممارسات التخريب ولن تتهاون في حسم أي فوضي أو انتهاك للقانون".

وأردف: "رغم تراكمات الحصار الاقتصادي وآثاره على الاقتصاد السوداني ووفرة بعض السلع والخدمات الأساسية ظلت الحكومة تبذل ولا تزال جهوداً مقدرة لتوفير السلع والخدمات الأساسية الضرورية".