إيران تقف لجانب ترامب وقرار سحب القوات من سوريا: وجودها كان خاطئا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال بهرام قاسمي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن وجود القوات الأمريكية في سوريا كان قرارا خاطئا، ليقف بذلك إلى جانب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في هذا القرار الذي أثار جدلا واسعا أدى إلى استقالة وزير الدفاع، جيمس ماتيس من منصبه وفقا لمصادر لـCNN.

02:10 فيديو حصري لمعارك شرسة وجهاً لوجه مع داعش في سوريا

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية على لسان قاسمي قوله: "وجود القوات الامريكية في المنطقة كان اجراء خاطئا ومثيرا للازمة منذ البداية وكان ضمن الاسباب التي ادت الي انعدام الامن في المنطقة".

وأشار على أن قرار إرسال القوات الأمريكية إلى سوريا كان "يفتقر إلى المنطق ومن الاسباب الرئيسية التي ادت الي انعدام الامن والاستقرار في المنطقة.. دراسة تاريخ تطورات المنطقة على مر العقود الاخيرة حتى يومنا هذا تبين ان تواجد القوات الاجنبية في هذه المنطقة المهمة والحساسة تحت ذرائع مختلفة لم يحقق نتيجة سوى انعدام الامن وتعميق الخلافات".

ويذكر أن ترامب قال في تغريدة سابقة، الخميس إن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش"، هزم في سوريا، في حين علق البيت الأبيض مؤكدا على أن الأوامر قد أعطيت لانسحاب القوات الأمريكية من سوريا.