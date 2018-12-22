دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعاد الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد، نشر تغريدة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ينتقد فيها الأخير فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على إيران، وأن تركيا لا تؤيد مثل هذه القرارات.

جاء ذلك في تغريدة للأمير السعودي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "من حق أي دولة أن تتخذ ما تراه متوافقًا مع مصالحها وأهدافها وأن تتحالف مع من تشاء.. ولكن أقول لمن صدّعوا رؤوسنا لسنين بضرورة التحالف مع تركيا لمواجهة أطماع إيران في المنطقة.. ألم يحن الوقت لتعترفوا بخطئكم في التقدير؟!!".

وقال أردوغان في التغريدة التي استشهد بها الأمير: "إن قرار الولايات المتحدة بفرض عقوبات على إيران يعرض الأمن والاستقرار الإقليميين للخطر، وأود أن أؤكد مجددا أن تركيا لا تؤيد مثل هذه القرارات".

وكان الأمير عبدالرحمن بن مساعد قد انتقد الطريقة التي تعاملت بها السلطات التركية مع قضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، قائلا في مقابلة سابقة أجراها على قناة روتانا خليجية: "بالمناسبة تركيا اختطفت أوجلان ومتأكد أن فتح الله غولن لو لم يكن في أمريكا كان حاولوا أن يجيبوه"، لافتا على أن "الغرب يستهدف محمد بن سلمان ورؤيته، ليش استهداف محمد بن سلمان ورؤيته؟ رؤية محمد بن سلمان فيها شيء خطير بالنسبة للغرب، أول شيء هم لا يريدون سعودية تفكر لعشر سنين للأمام، لا يريدون سعودية يكون عندها رؤية وتتحول من دولة نفطية إلى دولة لا يشكل النفط العامل الأساسي في حياتها، يبغونها دولة دائمة تنتج سلعة وتحتاج الناس تدافع عنك ودائما تكون حبيس ردة الفعل