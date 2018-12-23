العاهل السعودي وولي عهده يشاركان بصلاة الميت على الأمير طلال

نشر الأحد ، 23 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أدى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، صلاة الميت على الأمير طلال بن عبد العزيز، والد رجل الأعمال السعودي الشهير الأمير الوليد بن طلال، الأحد.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية صورا من صلاة الجنازة، أظهرت مشاركة الملك سلمان والأمير محمد بالإضافة إلى مفتي السعودية، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ وعدد من الأمراء.

وظهر الوليد بن طلال وهو يحمل جثمان والده إلى مثواه الأخير رفقة عدد من الأمراء، بعد أن توفي الأمير طلال السبت عن عمر يناهز 87 عاما.

وكان قد أعلن الأمير عبد العزيز عن وفاة والده، السبت، عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، ليتفاعل المغردون مع هذا الحدث ويطلقون وسم "وفاة الأمير طلال بن عبد العزيز".