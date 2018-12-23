نشر الأحد ، 23 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—برز اسم ماغي ميتشل سالم، المسؤولة بمؤسسة قطر الدولية، بعد تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست تحدثت فيه عن تواصل الأخيرة مع الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، وكانت "تشكّل" الأعمدة التي يكتبها في بعض الأحيان، وفقا لتقرير الصحيفة.

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بدأت ماغي مسيرتها المهنية في وزارة الخارجية الأمريكية كمساعدة خاصة لوزيرة الخارجية حينها، مادلين أولبرايت وكمساعدة للسفير مارتين انديك في السفارة الأمريكية في تل ابيب بإسرائيل وأمضت سنتين في سفارة أمريكا في مومباي بالهند، وفقا لما ذكرته مؤسسة قطر الدولية، وفق السيرة المقتضبة عنها المنشور على الموقع الرسمي لمؤسسة قطر الدولية.

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قبل انضمامها لمؤسسة قطر الدولية شغلت ماغي منصب المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية حيث طبقت هناك برامج مبتكرة في مصر والعراق وإيران والأردن ولبنان واليمن والأراضي الفلسطينية، وقبل ذلك عملت كاستشارية إعلامية مستقلة لعدد من الشركات في أمريكا وأوروبا، وفقا لما نشرته مؤسسة قطر الدولية.

وتركز ماغي ميتشل على فتح المجال للشباب للوصول إلى تجربة متعددة الثقافات في مجتمعاتهم عبر تبادل التعليم الافتراضي بالإضافة إلى التفاعل المادي بين الأشخاص في دول أخرى.