واشنطن بوست تتحدث عن علاقة خاشقجي ومسؤولة بمؤسسة قطر الدولية

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، تقريرا ألقت فيه الضوء على علاقة بين الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، الذي كان يكتب عامودا فيها، وبين ماغي ميتشل سالم، المسؤولة بمؤسسة قطر الدولية.

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وقالت الصحيفة في تقريرها: "لعل من أكثر الأمور التي كانت مشكلة بالنسبة لخاشقجي هو صلته بمنظمة تمولها خصم السعودية في المنطقة، قطر.. أظهرت رسائل نصية بين خاشقجي ومسؤولة بمؤسسة قطر الدولية، ماغي ميتشل سالم، أن الأخيرة شكّلت الأعمدة التي قدمها لصحيفة الواشنطن بوست واقترحت مواضيعا بالإضافة إلى حثه على أخذ موقف أكثر صرامة ضد الحكومة السعودية، وخاشقجي على ما بدا اعتمد على باحث ومترجم متعاون مع المنظمة (القطرية)".

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وأضاف التقرير: "ماغي سالم وهي دبلوماسية سابقة عرفت خاشقجي منذ العام 2002 قالت إن أي مساعدة قدمتها كانت لصديق تحاول مساعدته للنجاح في الولايات المتحدة الأمريكية، لافتا إلى أن قدرات خاشقجي باللغة الإنجليزية كانت محدودة، وأن المؤسسة (القطرية) لم تدفع أموالا لخاشقجي أو حاولت التأثير عليه نيابة عن قطر".

واستطرد تقرير الواشنطن بوست: "وفقا لمجموعة ضخمة من الرسائل حصلت عليها الواشنطن بوست، على ما يبدو تلقى خاشقجي مساعدة كبيرة في أعمدته، ماغي سالم راجعت أعماله بشكل مسبق وفي بعض الأحيان يبدو أنها اقترحت عليه لغة معينة،.. رسائل أخرى تشير إلى أن منظمة ماغي سالم دفعت لباحث أدى عملا لخاشقجي، والأخير اعتمد على مترجم عمل في بعض المرات للسفارة القطرية والمؤسسة".

ونقل التقرير على لسان محررة في الصحيفة أن "كتابات خاشقجي لم تظهر محاولات لتفضيل موقف قطر، حيث قالت: ’لا يهاجم الحملة السعودية على قطر كما يمكن أن تريده قطر، ولا يتبنى الإصلاحات للأمير محمد بن سلمان كما يمكن أن يريده ولي العهد‘.."