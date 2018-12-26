مسؤول إيراني يكشف عن محادثات بين طهران وطالبان في أفغانستان

نشر الأربعاء ، 26 ديسمبر / كانون الأول 2018

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – كشف الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني أن بلاده أجرت محادثات مع تنظيم طالبان، وفقا لتصريحات نقلتها له وكالة إرنا الرسمية الإيرانية، الأربعاء.

وقال شمخاني أثناء لقائه بمسؤولين أفغان في العاصمة الأفغانية، كابل: "لقد قمنا بسلسلة اتصالات ومفاوضات مع طالبان بعلم الحكومة الأفغانية"، دون أن يوضح متى جرت هذه المحادثات، لكنه أشار إلى أنها ستستمر.

ووصل الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إلى أفغانستان، الأربعاء، ليجري لقاء رسميا وحيدا بناء على دعوة من حمد الله مهيب، مستشار الأمن القومي الأفغاني، وفقا للإعلام الرسمي الإيراني.

وناقش شمخاني سبل تعزيز الأمن على طول الحدود بين إيران وأفغانستان وحذر من خطر تمدد تنظيم داعش في أفغانستان.