دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت تصريحات الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة وانتقاده لمن يدخل كلمات غير عربية في كلامه تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الأمير السعودي، في التصريحات التي أدلى بها، الأحد، ونقلتها إمارة مكة على صفحتها بتويتر: "لا تستطيعون حقيقة أن تتخليوا شعوري وأنا أسمع واحد وأنا اتحدث إليه يقول لي اوكي، ولا واحدة شابة تخرج بالتلفزيون لتبرز ثقافتها وتقول (I didn’t mean that) أو (I wish I saw you that time) و (we didn’t meet before) أيش هذا؟!"

وتابع قائلا: "مين قال أن هذا يجعلك يجعلك انتي أو انت هذا الشاب مثقف أو متقدم أو متطور؟ بالعكس هذه تجعلك انك ناقص، ناقص ثقافة وناقص وطنية وناقص غيره.."

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من التعليقات التي تداولها نشطاء على صفحاتهم بتويتر: