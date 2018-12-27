نشر الخميس ، 27 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بأمر ملكي أصدره العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الخميس، تقرر تعيين الدكتور إبراهيم العساف وزيراً لخارجية البلاد، فيما أصبح عادل الجبير وزير دولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السعودي.

أوامر ملكية سعودية.. إعادة تشكيل مجلس الوزراء وتغييرات جديدة

CNN بالعربية ترصد سيرة إبراهيم العساف في نقاط موجزة:

- مواليد 1949

- شغل منصب وزير المالية السعودي من 1996 إلى 2016.

- ترأس عدة صناديق استثمارية وتنموية عامة في السعودية من بينها صندوق الاستثمارات العامة وصندوق معاشات التقاعد والصندوق السعودي للتنمية وصندوق التنمية العقارية.

- كان ممثل السعودية في البنك الإسلامي للتنمية ومجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وصناديق ومؤسسات مالية عربية.

- حاصل على درجة جامعية في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة الملك سعود بالرياض 1971.

- سلك مهنة التدريس في أكاديمية الملك عبدالعزيز الحربية بالرياض.

- نال درجة الماجستير في الاقتصاد من جامعة دنفر ثم الدكتوراه في جامعة كلورادو 1982.

- شغل منصب المدير التنفيذي المناوب للسعودية في صندوق النقد الدولي بواشنطن منذ عام 1982 وحتى 1989 حين بات المدير التنفيذي.

- كان نائبا لمحافظ البنك المركزي السعودي في 1995.

- في يناير/ كانون الثاني 2018، لفت الأنظار بحضوره اجتماع مجلس الوزراء السعودي، حيث أتى بعد أسابيع من توقيفه في فندق "ريتز كارلتون" بالرياض على خلفية التحقيقات الجارية في اتهامات بـ"الفساد".