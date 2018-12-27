قرقاش يعلق على خطاب روحاني وتحديده هدف ميزانية إيران الأول

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— رد أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، على خطاب الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الأخير حول ميزانية بلاده والهدف الأول الذي تسعى وراء دعمه والمتمثل بتحسين مستوى المعيشة للإيرانيين.

وقال قرقاش في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "فارس: ’أكد رئیس الجمهوریة الإيرانية حسن روحاني أن تحسين المستوى المعيشي للشعب يشكل الهدف الأول لمیزانیة العام المقبل‘.. كم نتمنى أن تكون هذه أولويات إيران بعيدا عن المغامرات والتدخلات الإقليمية وللأسف الميزانية التي أقرت اليوم تقول بغير ذلك".

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وكانت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية قد نقلت على لسان روحاني قوله: "الحظر والضغط، من شأنه أن یؤثر علي حیاة الناس، وكذلك علي نمو وتطور البلاد، مضيفا "منذ عام 2013، وفی بدایة الدولة الـ11 (حكومة روحانی)، قررنا جمیعا الحكومة والبرلمان والشعب منع زیادة التضخم، خفض معدلاته إلى أقل من 10% . ایصال النمو السلبي إلى نمو إیجابي، وتوفیر فرص العمل وایصالها إلي نقطة مقبولة إلى حد ما".

وتابع الرئیس الإراني "هذه الأهداف لم تكن مقبولة لأعدائنا، ولا سیما أمریكا، فی عام 2017 أی نهایة الحكومة الـ11، وصلنا إلى معدل تضخم مكون من رقم واحد أی أقل من 10%، وحققنا نموا بنسبة 3.7% فی 2017 ، كما وفرنا 790 ألف فرصة عمل، كما أن نمو استثماراتنا ارتفع من ناقص 17.4 إلى زائد 4.3، مما یعنی أن جمیع مؤشراتنا كانت إیجابیة وأننا نتحرك نحو أهدافنا في الاتجاه الصحیح".

وقال روحاني إنه من الممكن أن یؤدي الحظر إلى خلق مشاكل ویؤثر على حیاة الناس، ویجب أن نحاول الحد من هذه المشاكل ونحن قادرون علي ذلك، وإن البرلمان والحكومة والنظام قادرون على الحد من المشاكل ومنع استمرار اضطراب الأسواق.