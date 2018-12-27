مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص في فيضانات العراق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال قيس الخزعلي، الأمين العام لحركة عصائب الحق (ميليشيا شيعية قاتلت لجانب القوات العراقية ضد داعش) إن زيارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب للعراق دون مراعاة الأعراف الدبلوماسية، تكشف حقيقة مشروع واشنطن بالعراق.

جاء ذلك في تغريدة للخزعلي على صفحته المعرفة على الموقع الرسمي لعصائب الحق: "زيارة ترامب لقاعدة عسكرية أمريكية بدون مراعاة الأعراف الدبلوماسية يكشف حقيقة المشروع الأمريكي في العراق.. رد العراقيين سيكون بقرار البرلمان بإخراج قواتك العسكرية رغما عن انفك وإذا لم تخرج فلدينا الخبرة والقدرة لإخراجها بطريقة أخرى تعرفها قواتك التي اجبرت على الخروج ذليلة في 2011".

وفي تغريدة سابقة، قال الخزعلي: "يقول السيد ترامب: لقد هزمنا تنظيم الدولة في سوريا وكان ذلك السبب الوحيد لوجود قواتنا هناك خلال فترة رئاستي.. أقول: الم تتم هزيمة تنظيم الدولة في العراق فلماذا لم تسحب قواتك؟ أم ان هناك سبب آخر لبقاء قواتك!".

وكان البيت الأبيض قد كشف، الأربعاء، عن زيارة مفاجئة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا إلى العراق، للقاء القوات الأمريكية هناك وتوجيه الشكر لهم على خدمته، وذلك بمناسبة الكريسماس، وقال ترامب، في قاعدة "عين الأسد" الجوية غرب بغداد، إنه ليس لديه أي خطط لسحب قوات بلاده من العراق.