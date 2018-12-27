نشر الخميس ، 27 ديسمبر / كانون الأول 2018

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- طالب نائبان عراقيان في برلمان البلاد المنعقد، الخميس، بأن تغادر القوات الأمريكية دولتهم في أعقاب الزيارة المفاجئة التي قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء.

وقال عضو البرلمان العراقي فالح الخزعلي في بيان إنه "يجب أن يعلم ترامب أن العراق ليس دولة أمريكية، وأن يتحمل رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي المسؤولية".

وأضاف الخزعلي: "نطالب جميع القوات الأمريكية بمغادرة العراق، وينبغي على الحكومة العراقية اعتبارهم محتلين".

بدوره، قال أحمد الأسدي، وهو نائب عراقي آخر، إن تواجد القوات الأمريكية "غير شرعي"، واصفا إياها بـ"قوات الاحتلال"، فضلا عن تشديده على أنه "يجب طردهم"، حسب تعبيره.

كان البيت الأبيض قد كشف، الأربعاء، عن زيارة مفاجئة لترامب وزوجته ميلانيا إلى العراق، للقاء القوات الأمريكية هناك وتوجيه الشكر لهم على خدمته، وذلك بمناسبة الكريسماس.

وفي أول زيارة له إلى جنود أمريكيين في مناطق صراع، قال ترامب، في قاعدة "عين الأسد" الجوية غرب بغداد، إنه ليس لديه أي خطط لسحب قوات بلاده من العراق.