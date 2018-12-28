أول تعليق من التحالف الدولي بشأن التطورات العسكرية في منبج

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في أول تعليق من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة بشأن التطورات العسكرية في مدينة منبج السورية، فقد دعا الجميع إلى "احترام" نطاقها و"سلامة" مواطنيها.

ووفقا لما جاء على حساب "قوة المهام المشتركة – عملية العزم الصلب" التابعة للتحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، فقد أكد التحالف أنه "على الرغم من عدم صحة المعلومات المتعلقة بالتغييرات التي طرأت على القوات العسكرية في مدينة منبج ، في سوريا، فإن قوات التحالف عملية العزم الصلب لم تر أي مؤشر على صحة هذه الادعاءات".

وأضاف التحالف الدولي في تغريدته: "ندعو الجميع إلى احترام منبج وسلامة مواطنيها".

كانت القيادة العامة للقوات السورية قد أعلنت، الجمعة، دخول وحدات عسكرية إلى منطقة منبج بريف حلب الشمالي ورفع العلم السوري فيها، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية.

بينما قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في تعليق على التطورات التي تشهدها منبج السورية: "نعلم أن النظام السوري يقوم بعملية نفسية.. نعارض تقسيم سوريا وهدفنا هو خروج التنظيمات الإرهابية منها وعندما يتحقق ذلك لن يبقى لنا شيء نفعله في هذا البلد"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.