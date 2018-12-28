نشر الجمعة ، 28 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن ارتفاع حصيلة قتلى "انفجار المريوطية"، الذي استهدف حافلة كانت تقل سياحا من دولة فيتنام خلال جولتهم بالقرب من منطقة الأهرامات بمحافظة الجيزة، إلى 3 أشخاص.

وقال رئيس الوزراء المصري في تصريحات أدلى بها لوسائل الإعلام ونقلتها قناة "إكسترا نيوز" المصرية الخاصة، إن مرشدا سياحيا مصريا قُتل جراء إصابته في الحادث، لافتا إلى أنه فارق الحياة أثناء إجراء عملية جراحية له.

وشدد رئيس الوزراء المصري على أنه "من المهم تقديم الرعاية للمصابين"، مضيفا أنه "لا توجد دولة في العالم تضمن أنها آمنة بنسبة 100%"، معتبرا أن وضع مصر الأمني "أفضل بكثير".

ووصف الهجوم بأنه "حادث مؤسف" مقدما التعازي إلى أسر الضحايا، داعيا المصريين إلى الوعي وعدم التأثر بما فعله "المجرمون"، مؤكدا أن سلطات بلاده تبذل كل جهدها "حتى لا يتكرر الحادث".

ولفت إلى أن الحافلة كانت تقل 14 سائحا إضافة إلى مرشد سياحي وسائق مصريين، لافتا إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن مسار الأتوبيس السياحي الذي تم استهدافه في محافظة الجيزة.

وقال إن الدولة المصرية "تحركت بالكامل" بعد الحادث، مشيرا إلى أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي "يتابع الموقف"، لافتا إلى أن مصر تواصلت مع السفارة الفيتنامية لمتابعة تطورات الأمر.

كانت وزارة الداخلية المصرية قد أعلنت، مساء الجمعة، عن مقتل سائحين وإصابة 10 آخرين إثر انفجار عبوة بدائية الصنع أثناء مرور الحافلة التي كانت تقلهم بمحافظة الجيزة.