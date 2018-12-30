محمد بن راشد يشكر ولي عهد أبوظبي: وهبنا الوطن حياتنا

نشر الأحد ، 30 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شكر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك عبر حسابه على موقع "تويتر".

وجاءت كلمات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، السبت، في أعقاب رسالة "شكر وتقدير" وجهها إليه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة مرور 50 عاما على "خدمته للوطن".

وكتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "أخي محمد بن زايد... شكرا لكلماتك.. وشكرا لمشاعرك الطيبة.. وهبنا الوطن حياتنا فوهبنا تقديرا وعرفانا ورفعة وحبا بين الناس.. عهدنا ووعدنا أن نبقى مخلصين لهذا الشعب وهذه الأرض".