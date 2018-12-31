تقرير: محكمة التمييز البحرينية تؤيد سجن نبيل رجب 5 سنوات

نشر الاثنين ، 31 ديسمبر / كانون الأول 2018

توتر في الجو بين الإمارات والبحرين وقطر.. كل ما تحتاج معرفته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أيدت محكمة التمييز البحرينية، الحكم الصادر بحق الناشط نبيل رجب بالسجن خمس سنوات، وفقا لمنظمة العفو الدولية التي تعنى بشؤون حقوق الإنسان.

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وأيدت التمييز البحرينية هذا الحكم الذي صدر بحق رجب بعد تغريدات نشرها وانتقد فيها الحرب التي تقودها المملكة العربية السعودية في اليمن وتعليقات نشرها حول "تعذيب سجناء" في البحرين. وكان رجب قد سجن العام 2012 للمشاركة في مظاهرات عامة وأطلق سراحه بعد عامين.

وفي الـ21 من فبراير/ شباط 2018 صدر حكم بحق رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان على خلفية "نشر شائعات مزيفة في وقت الحرب" وأن الحكم الأخير الصادر بحقه غير قابل للاستئناف.

من جهتها قالت لين معلوف، مديرة بحوث الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية، تعقيبا على الحكم البحريني إن "المعاملة التي تعرض لها نبيل نجيب على أيدي السلطات البحرينية أمر غير مقبول على الإطلاق".