المغامسي والقرني كل يغرد ببيت شعر عن "سند محمد بن سلمان"

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— وصف الداعية الإسلامي، صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، مبادرة "سند محمد بن سلمان" بأنها "امتداد لأيادي بيضاء عرف بها ولي العهد السعودي.

جاء ذلك في تغريدة للمغامسي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "برنامج سند محمد بن سلمان.. امتداد لأيادي بيضاء عُرِفَ بها سمّو ولي العهد، نسأل الله أَنْ يتقبل منه، وينفع البلاد والعباد بهذا البرنامج المبارك منبعاً وأثراً، وقد قالت العرب: وأفضل الناس ما بين الورى رجلٌ.. تُقضى على يده للناس حاجات ُ".

من جهته قال الداعية الإسلامي عائض القرني: "مكرمة جديدة تُضاف إلى مكرمات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نسأل الله أن ينفع بها وأن يجعلها سنداً لشباب الوطن، ودعماً لهذا الجيل الصاعد الواعد، شكراً أبا سلمان: فما كانَ من خيرٍ أتوه فإنَّما.. تَوَارَثَهُمْ آبَاءُ آبَائِهِمْ قَبْلُ".

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وكانولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وجه الأحد، بإطلاق مبادرة تحمل اسمه هي "سند محمد بن سلمان"، التي بدأت بالإعلان عن "سند الزواج"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، وتهدف مبادرة "سند محمد بن سلمان"، إلى "تلمّس احتياج فئات المجتمع المختلفة، ومساندتها لتحقيق التنمية والازدهار وتقديم الدعم المادي لشرائح المجتمع السعودي من خلال آليات ملائمة".