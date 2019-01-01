تقرير: ترامب سيُمهل البنتاغون 4 أشهر لإتمام الانسحاب من سوريا

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—سيمهل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزارة الدفاع "البنتاغون" أربعة أشهر لإتمام سحب القوات من سوريا والبالغ عددها نحو 2000 عنصر، وفقا لما نقلته صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر بالإدارة الأمريكية.

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وذكر تقرير الصحيفة الأمريكية أن ذلك جاء في حوار دار بين ترامب والجنرال بول لاكاميرا، قائد القوات الأمريكية التي تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش"، وذلك خلال الزيارة التي أجراها إلى العراق قبل أيام.

ولم يعلق البيت الأبيض على طلب من شبكة CNN حول تقرير صحيفة نيويورك تايمز حتى كتابة هذا التقرير.

ويذكر أن CNN نشرت في وقت سابق أن سحب القوات الأمريكية من سوريا سيستغرق أشهرا وذلك لأن القادة الأمريكيون قالوا إنهم بحاجة إلى التحرك ببطيء وذلك لضمان سلامة العناصر الأمريكية على الأرض.