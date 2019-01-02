دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة، الأربعاء، أن وزارة الأوقاف "ستدعم وبقوة" دعوة رئيس البلاد عبدالفتاح السيسي لـ"إطلاق مبادرة وطنية لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا".

وحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الأوقاف المصرية، فقد قال جمعة: "خصصنا الجمعة القادمة 4 / 1 / 2019 للحديث عن العمل التطوعي وخدمة المجتمع تحت عنوان: ”خدمة المجتمع بين العمل التطوعي والواجب الكفائي والعيني”".

وتحدد وزارة الأوقاف المصرية الموضوع الذي سيتحدث فيه خطباء المساجد في صلاة الجمعة كل أسبوع. وسيؤدي وزير الأوقاف المصري خطبة الجمعة المقبلة بمسجد "الإمام الحسين"، فيما أشارت الوزارة على موقعها الإلكتروني إلى أنه "ستكثف الأوقاف من جهودها في مجال البر على مدار هذا العام 2019".

كان السيسي قد أعلن، الأربعاء، عن طرح مبادرة جديدة في 2019، من أجل توفير "حياة كريمة" للفئات المجتمعية "الأكثر احتياجا"، على حد تعبيره.

وقال السيسي، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه "في مستهل عام ميلادي جديد، تأملت العام الماضي باحثاً عن البطل الحقيقي لأمتنا، فوجدت أن المواطن المصري هو البطل الحقيقي". وأضاف أن المواطن المصري "هو الذي خاض معركتي البقاء والبناء ببسالة، وقدم التضحيات متجرداً، وتحمل كُلفة الإصلاحات الاقتصادية، من أجل تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة".