أول تعليق لحسن منهاج على سحب نتفليكس حلقة عن مقتل خاشقجي بالسعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في أول تعليق له على سحب حلقة برنامجه في المملكة العربية السعودية التي كانت تتعلق بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، دعا حسن منهاج إلى "التبرع" لدولة اليمن، الأربعاء، معتبرا أنها "أكبر أزمة إنسانية في العالم"، حسب تعبيره.

وأعلنت شبكة "نتفليكس" عن سحب حلقة من البرنامج الكوميدي "ذا باتريوت" تتناول قضية مقتل خاشقجي، وتمنع عرضها بالسوق السعودية.

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ويتحدث مقدم البرنامج، حسن منهاج، في الحلقة المقصودة عن تعدد الروايات السعودية حول مقتل خاشقجي منذ بدايات التحقيقات، وطريقة تعامل الإدارة الأمريكية معها.

وعبر حسابه على موقع "تويتر"، علَّق منهاج بقوله: "من الواضح أن أفضل طريقة لمنع الأشخاص من مشاهدة شيء ما هو حظره، وجعله يتجه إلى الإنترنت، ثم تركه على YouTube".

وأضاف: "دعونا لا ننسى أن أكبر أزمة إنسانية في العالم تحدث في اليمن في الوقت الحالي"، حسب تعبيره.

متحدث باسم نتفليكس قال لـCNN إن الحلقة كانت متوفرة في السعودية منذ عرضها بأكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وسحبت فقط عند تلقي الشركة لشكوى من مسؤولين سعوديين وما خلص له محامي الشركة بأن الحلقة تتعارض مع قانون مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة.

وتنص المادة السادسة من قانون جرائم المعلوماتية بالسعودية على أنه "يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى العقوبتين كل شخص يرتكب أيا من جرائم المعلوماتية الآتية: إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة العنكبوتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي".