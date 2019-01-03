دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر قيام شباب بتصوير مقاطع يرقصون خلالها مع جثث موتى داخل مشرحة في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة.

ونشرت إمارة مكة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، صورة من الفيديو المتداول مع تعليق: "أمير مكة خالد الفيصل يوجه بالقبض على مجموعة من الشباب قاموا بالدخول لقسم التشريح في جامعة المؤسس وتصوير عدد من الجثث وترويجها في وسائل التواصل .. وجه سموه باتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وفي تغريدة لاحقة قالت الإمارة نقلا عن شرطة منطقة مكة: "القبض على 5 أشخاص دخلوا قسم التشريح بجامعة المؤسس وقاموا بتصوير عددٍ من الجثث وترويجها على وسائل التواصل الاجتماعي.. جرت إحالتهم للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقهم".

ونقلت صحيفة عكاظ السعودية على لسان شارع البقمي، المتحدث باسم الجامعة، قوله إن "المتهم استدعي وخضع للتحقيق واعترف بفعلته بإحضار 4 من أصدقائه من خارج الجامعة (غير طلاب) مستغلا مسماه الوظيفي كمشرف وفي حوزته مفاتيح المباني".