مشرّعون بريطانيون يطلبون لقاء ناشطات سعوديات مسجونات

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قدم مشرعون بريطانيون، الأربعاء، طلبا للسفير السعودي بلندن، الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز، لمقابلة ناشطات سعوديات محتجزات في المملكة، بعد تقارير لمنظمات حقوقية زعمت تعرضهن لتعذيب.

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وقال كريسبن بلنت، وهو عضو محافظ في مجلس العموم البريطاني، الثلاثاء: "هناك مخاوف من احتمالات تشير إلى أن الظروف المحيطة باحتجاز ناشطات سعوديات قد تكون أقل من المعايير السعودية والدولية، وعليه نتقدم بهذا الطلب".

وشكل المشرعون مجموعة للتحقيق في ادعاءات ذكرتها منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ومزاعم أن السجينات تعرضن لتعذيب وصعق بشحنات كهربائية لدورهن في "الترويج لقيادة المرأة وغيرها من الحريات"، وفقا للمنظمة.

وكانت الحكومة السعودية قد فندت في بيان سابق لـCNN الادعاءات الواردة في تقرير هيومن رايتس ووتش، ونفت في بيان نشرتها وكالة الأنباء الرسمية بالبلاد "بشكل قاطع وبشدة تلك الادعاءات"، لافتة إلى أن "المزاعم الغريبة التي وردت واقتبست عن (إفادات) مجهولة أو (مصادر مطلعة) هي ببساطة مختلقة وغير صحيحة".