بولتون مغردا: سنقف بقوة مع حلفائنا ضد داعش وسلوك إيران الخبيث

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال جون بولتون، مستشار شؤون الأمن القومي للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن بلاده ستقف بقوة مع حلفائها الذين قاتلوا إلى جانبها ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش"، والتصدي لإيران.

جاء ذلك في تغريدة لبولتون على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "سنغادر غدا إلى إسرائيل وتركيا لمناقشة انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، وكيف سنعمل مع الحلفاء والشركاء لمنع عودة داعش.."

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وتابع قائلا: "سنقف بقوة مع هؤلاء الذين حاربوا معنا ضد داعش والتصدي لسلوك إيران الخبيث في المنطقة"، مضيفا في تغريدة منفصلة أنه سفير أمريكا بتركيا سيكون معه.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي أعلن نيته سحب القوات الأمريكية من سوريا بعد "الحاق الهزيمة" بتنظيم داعش، وهو الأمر الذي أثار جدلا واسعا دفع بوزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس للاستقالة من منصبه، وفقا لمصادر في البنتاغون بتصريحات لـCNN.