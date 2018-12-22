مصدر يكشف عن غضب ترامب من خطاب استقالة ماتيس

نشر الجمعة ، 21 ديسمبر / كانون الأول 2018

(CNN)-- كشف مصدر مقرب من البيت الأبيض عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غاضب من خطاب الاستقالة الذي قدمه وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس.

وقال المصدر إن ترامب "يكره الرسالة ..." في إشارة لما جاء بخطاب استقالة ماتيس من منصب وزير الدفاع الأمريكي.

وفي حديثه، اعتبر المصدر أن "تصرُّف ترامب على إنهاء الالتزامات الأمريكية في سوريا، وعلى ما يبدو أفغانستان، لا ينبغي أن يشكل مفاجأة".

وقدم ماتيس استقالته من منصبه، الخميس، وذلك بعد يوم من إعلان ترامب سحب القوات الأمريكية من سوريا.

وأوضح ماتيس في رسالته الخاصة باستقالته: "لأن لديك (ترامب) الحق بأن يكون لديك وزير دفاع تتشابه وجهات نظره مع وجهات نظرك، أعتقد أنه من الصواب بالنسبة لي الاستقالة من منصبي.. لا يمكننا حماية مصالحنا أو القيام بعمل جيد في هذا الدور دون المحافظة على تحالفات قوية وإظهار الاحترام لكل حلفائنا".