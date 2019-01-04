دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ألقى أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الضوء على أمور يؤكدها النقاش الدائر حول عجز قطر عن استضافة كأس العالم 2022.

جاء ذلك في تغريدة لقرقاش على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "النقاش الدائر حول عجز قطر عن استضافة كأس العالم دون مساهمة من جيرانها يتجاوز الرياضي واللوجستي ويؤكد الاحتياج الطبيعي للدول الى محيطها، مراجعة سياسات الامير السابق تتجاوز الأبعاد السياسية كما نرى".

00:01 بالفيديو.. أمير قطر يدافع عن استضافة كأس العالم واتهامات "استعباد العمالة"

وكان جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) كشف، الأربعاء، أن الاتحاد يبحث إمكانية زيادة عدد الفرق المشاركة في كأس العالم "قطر 2022"، وإمكانية استضافة بعض دول الخليج لعدد قليل من مباريات مونديال 2022.

وفي السياق ذاته حسمت دولة الكويت، الخميس، موقفها من استضافة "بعض" مباريات مونديال قطر 2022، وفقا لما جاء على الحساب الرسمي للاتحاد الكويتي لكرة القدم على موقع تويتر، حيث ذكرت التغريدة: "أكد نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم أحمد عقلة العنزي على ترحيب مجلس إدارة الاتحاد باستضافة بعض مباريات بطولة كأس العالم المقرر إقامتها في قطر عام 2022".