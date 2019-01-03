الكويت تحسم موقفها من استضافة "بعض" مباريات مونديال قطر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حسمت دولة الكويت، الخميس، موقفها من استضافة "بعض" مباريات مونديال قطر 2022، وفقا لما جاء على الحساب الرسمي للاتحاد الكويتي لكرة القدم على موقع "تويتر".

قد يهمك/ إنفانتينو يكشف ما يبحثه الفيفا من تغييرات في مونديال قطر ودور جيرانها

وجاء على حساب اتحاد كرة القدم الكويتي أنه "أكد نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم أحمد عقلة العنزي على ترحيب مجلس إدارة الاتحاد باستضافة بعض مباريات بطولة كأس العالم المقرر إقامتها في قطر عام 2022".

وربطت الكويت موقفها بأنه "في حال تمت مخاطبة الاتحاد بشكل رسمي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA"، حسب ما جاء على حساب اتحادها الوطني لكرة القدم.

يشار إلى أن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) كان قد كشف، الأربعاء، أن الاتحاد يبحث إمكانية زيادة عدد الفرق المشاركة في كأس العالم "قطر 2022"، وإمكانية استضافة بعض دول الخليج لعدد قليل من مباريات مونديال 2022.

وكان الفيفا صوت في عام 2017 على زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم من 32 إلى 48 فريقا بداية من كأس العالم 2026، إلا أن إنفانتينو يأمل في تطبيق ذلك بداية من 2022.

وقال إنفانتينو، خلال جلسة له في مؤتمر دبي الرياضي الدولي، إنه: "إذا كانت مشاركة 48 فريقا في كأس العالم أمرا جيدا، فلما لا نجرب ذلك قبل موعده بأربع سنوات، ولذلك نحن ندرس إذا كان من الممكن أن يكون لدينا 48 فريقا في مونديال 2022".