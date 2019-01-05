الأمم المتحدة تدعو الإمارات والبحرين للإفراج عن أحمد منصور ونبيل رجب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى الإفراج عن الناشط الإماراتي أحمد منصور والناشط البحريني نبيل رجب، مطالبا الإمارات والبحرين بضمان حرية الرأي والتعبير.

وقالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان رافينا شامداساني، تعليقا على تأييد حكم بالسجن 10 سنوات وغرامة مليون درهم (272 مليون دولار)، إن المكتب يحث حكومة الإمارات على "الإفراج الفوري وغير المشروط عن منصور، وضمان عدم معاقبة الأفراد بسبب تعبيرهم عن وجهات نظر تنتقد الحكومة أو حلفاءها"، وفقا لما نقله موقع الأمم المتحدة.

وأضافت شامداساني أن "منصور أدين في البداية في مايو 2018 بتهمة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي (لنشر معلومات كاذبة تضر بالوحدة الوطنية وتضر بسمعة البلاد)، كان هذا متعلقا بالتغريدات التي نشرها والتي كانت تنتقد الحكومة".

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وحول الناشط البحرين نبيل رجب، طالبت شامداساني حكومة البحرين بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط عن رجب، وضمان تمكين جميع البحرينيين من ممارسة حقوقهم في حرية الرأي والتعبير دون خوف من الاعتقال التعسفي".

وقالت شامداساني إن "محكمة النقض، وهي أعلى محكمة في البحرين، أيدت الإثنين الماضي إدانة رجب وسجنه 5 سنوات بتهم (نشر أخبار كاذبة وشائعات في وقت الحرب)، و(إهانة دول أجنبية) و(إهانة وزارة الداخلية علنا)".

وأضافت شامداساني أن "قرار المحكمة، الصادر يوم الإثنين، يبرز استمرار قمع منتقدي الحكومة في البحرين، من خلال الاعتقال والاحتجاز التعسفيين وحظر السفر والمضايقة والتهديدات وسحب الجنسية وغيرها من الوسائل".