البابا تواضروس في مسجد "الفتاح العليم": المآذن تعانق منارات الكاتدرائية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأحد، افتتاح مسجد "الفتاح العليم" وكاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية الجديدة بأنها "مناسبة غير مسبوقة في التاريخ".

وقال البابا تواضروس، في كلمة له بمسجد "الفتاح العليم"، بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي: "إننا نشهد اليوم مناسبة غير مسبوقة في التاريخ، نحتفل فيها حيث نرى ونشاهد ونعاين وسط هذا الحضور الكريم، مآذن هذا المسجد الكريم، تتعانق مع منارات كاتدرائية ميلاد السيد المسيح".

وأضاف البابا تواضروس: "نسجل صفحة جديدة في كتاب الحضارة المصرية العريقة، ومصر التي علمت العالم فن الأعمدة فكانت المسلة في العصور الفرعونية وكانت المنارة في العصور المسيحية والمئذنة في العصور الإسلامية".

وتابع بالقول: "نحن نرى افتتاح هذه الصروح العالية في هذه العاصمة الجديدة، التي تفتح آفاق المستقبل أمام مصرنا الحبيبة، ونرى في رمزية الافتتاح أن مصر ترى وتهتم بالقوى الناعمة فيها، وإن المسجد والكاتدرائية بنيت بأموال وتبرعات المصريين، وكان السيسي أول المتبرعين فيها وبنيت بجهود وإبداع المصريين".

ووجه البابا تواضروس الشكر للسيسي والقائمين على بناء المسجد والكنيسة، قائلا: "لقد وعدت ببناء المسجد والكنيسة في 2017، ونرى اليوم أنك قد أوفيت بالوعد، ونرى الافتتاح العظيم في هذه المناسبة الجليلة، ونقدم الشكر لسيادتك، ولكل الشركات والمهندسين والفنيين والمكاتب الاستشارية والعمال الذين شاركوا في البناء، ونقدم الشكر للقوات المسلحة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي خططت وأشرفت على إنجاز هذا العمل العظيم في فترة وجيزة".