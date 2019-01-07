نشر الاثنين ، 07 يناير / كانون الثاني 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- "رسالة عظيمة".. بهاتين الكلمتين جاء تعليق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش على افتتاح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مسجد "الفتاح العليم" وكاتدرائية "ميلاد المسيح" في العاصمة الإدارية الجديدة، الأحد.

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وقال قرقاش عبر حسابه على موقع "تويتر" إن "الرمزية التاريخية لافتتاح الرئيس السيسي لجامع الفتاح العليم وكاتدرائية السيد المسيح في العاصمة الإدارية لافتة، تنوع الوطن ووعيه وإصراره على وحدته الإسلامية المسيحية رسالة عظيمة".

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وأضاف قرقاش أن "ما نراه في العديد من الدول العربية يبشر بالعودة إلى بوصلة الاعتدال والتسامح".

وشهدت مصر، الأحد، احتفالية كبرى نقلها تلفزيون البلاد بمناسبة قيام السيسي بافتتاح مسجد "الفتاح العليم" وكاتدرائية "ميلاد المسيح" في العاصمة الإدارية الجديدة.

وحضر الاحتفالية الرئيس الفلسطيني محمود عباس، فيما شارك السيسي في قداس عيد الميلاد المجيد بالكاتدرائية، حيث يحتفل أقباط مصر بحلول عيد الميلاد المجيد للشرقيين.