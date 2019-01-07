تفاعل بعد كشف إسرائيل عن 3 زيارات سرية لوفود من دولة عربية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— كشفت هيئة الإذاعة الإسرائيلية، الأحد، عن قيام ثلاثة وفود من العراق بزيارة سرية إلى إسرائيل سرا، خلال الأشهر القليلة الماضية، وذلك نقلا عن مصادر لم تسمها.

وقالت الإذاعة في تقريرها المنشور على موقعها الرسمي: "شارك في الزيارات حوالي 15 شخصا بمن فيهم موظفون رسميون، وقياديون محليون، من الشيعة والسنة. وزار الضيوف العراقيون مؤسسة ياد فاشيم في العاصمة ومركز تراث يهود العراق في أور يهودا، كما التقوا أكاديميين إسرائيليين".

ونقلت الإذاعة عن المصادر أن زيارة الوفود الثلاثة تهدف لـ"إنشاء بنية تحتية مستقبلية لعلاقات بين البلدين، وأن هناك في العراق توجها إيجابيا بالنسبة لإسرائيل".

وأثار تقرير الإذاعة الإسرائيلية تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وفيما يلي نستعرض لكم عددا من الردود: