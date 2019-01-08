بومبيو في طريقه إلى الشرق الأوسط: ملتزمون بهزيمة داعش ومواجهة إيران

شاهد رد بومبيو على سؤال حول محمد بن سلمان ومقتل خاشقجي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الثلاثاء، على التزام بلاده بالتصدي لتنظيم داعش ومواجهة أنشطة إيران في منطقة الشرق الأوسط.

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ونشر بومبيو، في حسابه على موقع "تويتر" تغريدة تتعلق بتحركه إلى منطقة الشرق الأوسط في إطار جولة تنطلق، الثلاثاء، موضحا أنها تأتي "لإرسال رسالة واضحة إلى أصدقائنا وشركائنا مفادها أن الولايات المتحدة ملتزمة بالمنطقة، ملتزمة بهزيمة داعش، وملتزمة بمواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار".

وتستعد منطقة الشرق الأوسط لاستقبال وزير الخارجية الذي سيزور الأردن ومصر والبحرين والإمارات ثم قطر والسعودية وسلطنة عمان والكويت، وذلك في الفترة من 8 إلى 15 يناير/ كانون الثاني الجاري.