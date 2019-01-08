محللة لـCNN: ترامب لا يكترث وقرر الانسحاب من سوريا بعد حديث مع أردوغان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قالت رولا جبريل المحللة بالشؤون السياسات الدولية، إن قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بالانسحاب من سوريا يعتبر "كارثة" وأن ذلك سيؤدي إلى "إيذاء المدنيين".

01:31 بـ90 ثانية.. الرابحون والخاسرون جراء انسحاب أمريكا من سوريا

جاء ذلك في مقابلة لجبريل مع الزميلة بيكي اندرسون لـCNN، حيث قالت: "اعتقد أن سياسة ترامب في سوريا غير واضحة الأهداف، وقرر الانسحاب بعد حديثه مع الرئيس أردوغان وقال له خذ سوريا أنا لا اكترث، والآن مستشارو (ترامب) للسياسات الخارجية يقولون بأنهم يقومون بجهود كي لا يقوم الأتراك بقتل الأكراد.."

وتابعت قائلة: "هذه ليست سياسة، هذه كارثة، واعتقد أن مشكلتنا في سوريا كانت منذ العام 2011 وبدايات الثورة بمسيرات سلمية طالبت بالديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية وبدأ النظام بحرب على المدنيين وبدأ هذا الذي هو أشبه بالمسلخ ومهد الطريق لتدخل لاعبين خارجيين.."

وأضافت: "الأمريكيون والرئيس أوباما في هذه الحالة رسم خطا أحمرا وفشل فيه والآن نجد أنفسنا في موقف نتساءل فيه ماذا نفعل الآن؟ فلدينا مسؤولية حماية المدنيين ومن الواضح أن الرئيس الحالي، الرئيس ترامب ليس لديه رغبة بحماية أحد حتى صحفي في أمريكا ذبح على يد حليف آخر هو السعودية".