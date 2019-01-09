بومبيو يعلق على حديث أردوغان بشأن الأكراد والانسحاب من سوريا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن رد الرئيس التركي أردوغان على شرط الولايات المتحدة بحماية الأكراد "لن يهدد انسحاب القوات الأمريكية من سوريا".

قد يهمك/ أردوغان يرفض تصريحات بولتون بشأن سوريا: لن نتنازل وقريبا سنتحرك عسكريا

وأوضح بومييو: "إننا نجري محادثات معهم حتى عندما نتحدث عن كيفية تحقيق ذلك بطريقة تحمي قواتنا، وتأكدوا من أن الأمريكيين أثناء انسحابنا آمنون وسنستكمل مهمة إنزال العناصر الأخيرة قبل مغادرتنا".

وجاءت تصريحات وزير الخاريجة الأمريكي خلال حديثه مع الصحفيين قبل مغادرته إلى أربيل، الأربعاء. وأضاف: "ما قلته الأسبوع الماضي هو أن هؤلاء هم أشخاص ناضلوا معنا، ومن المهم أن نفعل كل ما في وسعنا للتأكد من أن الأشخاص الذين حاربوا معنا محميون وأردوغان قد قطع التزامات".

وأضاف: "نريد أن نتأكد من أن هذا هو الحال، وأنا واثق من أنه عندما يسافر السفير جيفري وغيره إلى المنطقة في الأيام المقبلة، فسوف نحقق تقدما حقيقيا".

وذكر بومبيو: "لقد تحدث (أردوغان) عن الإرهابيين باعتبارهم تهديداً وجودياً، واعترفنا بأن هناك تهديدًا لتركيا من الإرهابيين وسنكون داعمين جدًا"، مضيفا: "في أي مكان نجد فيه متطرفين وإرهابيين، نحن مستعدون لدعم أي بلد".